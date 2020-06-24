Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 101, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Погранслужба Украины 18 июня сообщила, что в ведомстве зафиксировали 81 случай заражения коронавирусом.

«По состоянию на 24 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксирован 101 положительный тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, за минувшие сутки подтверждены пять новых случаев инфицирования. Из общего числа военнослужащих и сотрудников погранслужбы, у которых выявили COVID-19, выздоровели 52 человека, еще 48 продолжают лечиться, один умер. Под контролем медиков находятся более 230 пограничников.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 38 074, умерли 1035 человек, 16 956 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.