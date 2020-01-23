В российских поездах дальнего следования планируют повысить комфорт пассажиров с детьми. Там будут создавать детские купе, сообщает АГН «Москва».

О планах Федеральной пассажирской компании (ФПК) по созданию купе для детей рассказал ее генеральный директор Петр Иванов. Он сообщил, что компания активно прорабатывает этот вопрос, так как это действительно востребовано.

На данный момент проведены предварительные переговоры с производителями вагонов. Стороны обсудили создание в купейных вагонах купе для детей. Они будут отличаться интерьером и уровнем сервиса.

В данный момент детские купе есть в поезде, следующем по маршруту Москва — Анапа. Этот проект был запущен в августе 2019 года. Нижние полки в них оборудованы сеткой, которая уберегает ребенка от падения, в интерьере присутствуют детские рисунки, а также для юных пассажиров доступны игрушки, конструкторы, журналы и книги. Петр Иванов сообщил, что за четыре месяца 2019 года в детских купе проехали 625 детей. Это на 66% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда таких купе не было.

Также стало известно, что российский перевозчик не планирует разработку дополнительных зон в поездах дальнего следования, таких как вагон-спортзал. Кроме того, Иванов заявил об однозначной позиции ФПК по поводу дополнительных условий для курящих пассажиров — меняться нынешние правила не будут.

В конце 2019 года в обновленном скоростном поезде «Сапсан» появились купе-переговорные. Месяцем ранее на рельсы встал поезд с плацкартом и купе с душем, следующий по маршруту Москва — Белгород.

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