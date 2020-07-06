Обнаружены остатки костров древних шахтеров и указатели.

В подводной части полуострова Юкатан в Мексике археологи нашли самые древние шахты в Северной Америке, пишет Daily Mail.

Сообщается, что еще в 2007 году в пещерах под Юкатаном нашли останки молодой женщины, которая умерла около 13 000 лет назад. Кроме нее, были найдены останки еще восьми человек. Ученые задались вопросом, зачем люди спускались в пещеру и для чего подвергали себя опасности.

Пещеры, о которых идет речь, были затоплены еще 8000 лет назад из-за повышения уровня моря. В последнем исследовании ученые пришли к выводу, что в пещеры древние люди спускались, чтобы пройти в шахты. Подводные археологи нашли сеть пещер горизонтальной протяженностью около 900 м — шахты, в которых люди добывали охру, природный пигмент красного цвета. Ученые считают, что древние люди использовали охру для украшений и наскальных рисунков.

Несмотря на затопление, уцелели остатки кострищ, навигационные указатели, остались следы расчистки пути от сталактитов и сталагмитов. Ранее ученые предполагали, что древние люди могли спускаться в эти шахты за пресной водой или чтобы использовать их как укрытие. Но эти предположения не были доказаны археологически. Охра же, как отмечают исследователи, на протяжении многих веков была самым популярным минеральным красителем и могла быть предметом, ради которого древние люди могли рисковать своей жизнью.