Все новости на карте

Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников [Люберецкой областной] больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением», — сказали в пресс-службе.

Видео дня. У Светланы Светличной украли 700 000 на шоу Махалова