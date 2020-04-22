Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы. Об этом сообщили журналистам в среду, 22 апреля, в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников [Люберецкой областной] больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве отметили, что сотрудники больницы регулярно сдают тесты на COVID-19. Сейчас корпус закрыли на дезинфекцию. В больнице есть их достаточный запас: одноразовые костюмы, очки, шапочки, маски, бахилы, добавляется в сообщении.

По данным Минздрава региона, всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек. Выздоровели и выписались 186 человек.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

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