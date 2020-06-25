В Подмосковье предстанут перед судом два брата 26 и 29 лет, которые жестоко забили до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, чтобы завладеть его сбережениями и наградами. Об сообщили в Главном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

Как установило следствие, ночью 6 марта прошлого года в Подольске трое мужчин вломились в квартиру ветерана, выбив входную дверь, и напали на пенсионера. Преступники воспользовались тем, что пожилой мужчина физически был неспособен оказать им сопротивление и принялись избивать его руками и ногами по голове и телу. Полагая, что пенсионер мертв, они вынесли из квартиры все имевшиеся у хозяина деньги, а также ордена и медали ВОВ, которые сдали в ломбард.

Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей. Потерпевший через несколько дней после разбойного нападения умер в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Полиции удалось поймать по «горячим следам» двух нападавших. Личность третьего соучастника преступления также установлена, он объявлен в федеральный розыск. Следствие также установило причастность одного из них к другому преступлению, совершенному незадолго до ограбления ветерана. За несколько часов до убийства один из обвиняемых ограбил на улице 47-летнюю женщину.

Преступникам предъявлены несколько обвинений: это убийство группой лиц из корыстных побуждений (п.п. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбойное нападение, совершенное в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п.п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Кроме того, одному из них вменяется мошенничество (ч.2 ст. 159 УК РФ), грабеж (ч.1 ст. 161 УК РФ) и сбыт государственных наград (ст. 324 УК РФ).