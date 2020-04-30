Власти Московской области готовятся к поэтапному внедрению системы обязательного ношения медицинских масок при выходе из дома. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов в четверг, 30 апреля.

«Строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», — сказал губернатор. Контроль за соблюдением ношения масок будут ужесточать поэтапно.

Воробьев попросил граждан отнестись к этой мере серьезно и готовиться к тому, что все люди, которые выходят из дома, должны носить маску.

Чиновник отметил, что нужно оказать максимально содействие в том, чтобы медицинские маски постоянно были в наличии в аптеках и коммерческих подразделениях.

Он призвал работодателей задуматься над тем, как предоставить маски сотрудникам. Региональное правительство будет по мере возможности раздавать средства защиты жителям, которые не могут себе позволить их купить.

«Даже если нет маски, но есть меры предосторожности, то это ключевой вклад, чтобы мы ушли с 5–7% прироста на отрицательную динамику», — сказал Воробьев, призвав правительство сделать «усилие» и помочь снабдить масками тех, у кого их еще нет.

Губернатор добавил, что многие граждане не хотят носить маски, потому что считают, что их не коснется вирус. Он отметил, что маска нужна, чтобы сохранить собственную жизнь, не заразить других и чтобы система здравоохранения «почувствовала ослабление того колоссального давления и нагрузки на стационары и поликлиники».

По словам Воробьева, чтобы жителям региона хотят вернуться к нормальной и привычной жизни, необходимо предпринять важные шаги.

Обязательным или рекомендованным ношение масок в общественных местах сделали уже 19 субъектах России. С 30 апреля появляться без масок в магазинах, аптеках и транспорте нельзя в Краснодарском и Приморском крае, а с 4 мая это ограничение начнет действовать в Башкирии.

В Московском метрополитене сообщили, что с пассажиров подземки обяжут пассажиров носить маски, если того потребует Роспотребнадзор.

Ранее, 28 апреля, в Госдуме предложили начать продавать медицинские маски и дезинфекторы для рук через вендинговые автоматы в торговых центрах и на вокзалах.

С 29 марта в Москве и Подмосковье действует обязательный режим домашней самоизоляции. Гражданам разрешается выходить на улицу только для похода в ближайший магазин, аптеку, выгула питомцев в 100 м от дома и других экстренных случаях. Люди также должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м друг от друга.

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