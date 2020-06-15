С понедельника, 15 июня, жители Московской области снова могут пользоваться социальными и льготными картами «Стрелка» для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Некоторые другие ограничения по-прежнему действуют. К примеру, нельзя оплатить проезд наличными в транспорте.

13 апреля газета «Известия» сообщала, что число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Московской области упало на 82% из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.