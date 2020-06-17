В Московской области заработала единая горячая линия для борьбы с борщевиком. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона со ссылкой на слова главы ведомства Андрея Разина.

Горячую линию запустили из-за большого числа обращений жителей в различные инстанции. Жители Подмосковья смогут сообщить о сорняках и узнать методы борьбы с ними. Также операторы расскажут и о комплексных мерах по его уничтожению в области и плановых обработках пораженных участков, пишет РИАМО.

Отмечается, что к борьбе с борщевиком привлекают как владельцев, так и арендаторов земель, пишет RNS. Они должны проводить своевременную обработку своих участков, чтобы не допускать распространения сорняка. Обрабатывать сорняк нужно, пока он еще не достиг 30 см в высоту.

Получить всю информацию, связанную с сорняком, теперь можно по телефону 8 (495) 128-00-88.

Штраф за неудаленный борщевик для физических лиц составляет от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 20 до 50 тыс. рублей, а для юридических — от 150 тыс. до 1 млн рублей. С 2018 года инспекторы имеют право привлекать владельцев участков к административной ответственности, напоминает телеканал «360».

15 мая сообщалось, что в Москве специалисты приступили к началу работы по ликвидации борщевика Сосновского в трехметровой береговой линии реки Сетунь.