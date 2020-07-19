В Московской области задержали 22-летнего жителя Дмитрова, которого подозревают в систематическом избиении пасынка. Ранее двухлетний мальчик пришел к пункту охраны поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа.

Он был избит и плакал. Как оказалось, малыш сбежал от родителей. Его доставили в травматологическое отделение, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга, перелом верхней челюстной пазухи, ушибы и ссадины, передает издание «Подъем».

Допрос мужчины уже состоялся. Отчим признался, что бил мальчика из-за неприязни. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Истязание».

Кроме того, в отношении 29-летней матери ребёнка возбуждено дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По словам детского омбудсмена Подмосковья, Ксении Мишоновов, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Его дальнейшая судьба зависит от расследования МВД и органов опеки.

Между тем избитого отчимом мальчика могут отдать в другую семью, передает сайт «360».