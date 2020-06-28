Двое детей утонули за минувшие сутки в Подмосковье. Один погиб в искусственном бассейне, другой – в естественном водоеме.

Как стало известно «», первый инцидент произошел в деревне Семенково городского округа Серебряные пруды. На участке в каркасном бассейне утонул 14-летний мальчик, страдавший эпилепсией. Подросток рос без родителей (отец лишен родительских прав, мать не занимается воспитанием), за ним ухаживала бабушка. В какой-то момент она отвлеклась на кота, подросток нахлебался воды и погиб.

Вторая трагедия случилась на озере в деревне Малышево Раменского района. Уроженка Таджикистана, постоянно проживающая в Красноярске, приехала сюда с 13-летним сыном — погостить у родственников. Подросток плескался на берегу, так как не умел плавать. В какой-то момент он оступился и ушел под воду. Спасти его не удалось.