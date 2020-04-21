В Московской области за неделю составлено свыше тысячи протоколов в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья.

«На данный момент в Подмосковье составлено более 1 тыс. протоколов на граждан по фактам нарушения режима самоизоляции. Они заплатят штрафы по 4 тыс. рублей», ― сообщили агентству.

Также в пресс-службе добавили, что в регионе с 14 апреля проходят рейды по выявлению нарушителей самоизоляции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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