Трагедией закончилась поездка на карьер в подмосковном Красноармейске для многодетной семьи. 12 июля они потеряли в водоеме свою старшую дочь, которая перевернулась на матрасе.

Супруги-уроженцы Узбекистана — Дарина и Зухар (все имена изменены) -воспитывали троих детей, двое из которых общие. Старшую 14-летнюю дочь от первого брака Дарины Зухар любил как родную. Девочка радовала мать и отчима своей хорошей учебой, увлекалась рисованием, японской культурой и астрологией. В шутку она даже вычислила дату своей смерти — 24 ноября 2093 года, то есть должна была умереть в 87 лет. Примечательно, что дочь часто рассказывала родителям об образе жизни японцев, просила называть ее на японском Такушика и объясняла, почему в Стране восходящего солнца много долгожителей — там морской климат и в рацион питания входит много морепродуктов.

Сама девочка обожала воду — часто писала как морские, так и речные пейзажи. Но плавала довольно плохо. В роковой день вся семья отдыхала на пляже недалеко от пансионата «Космонавт». Такушика плавала вдоль берега на матрасе. Мама крикнула ей, что надо выходить, чтобы греться, а сама отвлеклась на младшую дочь, которой нужно было дать лекарство от аллергии. Потом взрослые увидели, что у берега плавает один только матрас. Все, кто был тогда на суше, ринулись спасать несчастную, достали ее из воды, вызвали «скорую», но откачать бедняжку не удалось. По словам отчима, девочке, скорее всего, помешала плыть тина — ее ноги запутались в водорослях. Как сообщила «» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, по факту смерти девочки проводится проверка.