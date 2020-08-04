Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в транспорте Московской области, число рейдов в утренние и вечерние часы увеличено, заявили в пресс-службе Минтранса региона. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости».

Согласно сообщению, управление регионального административно-транспортного контроля минтранса Московской области совместно с транспортной полицией со вторника усилили проверки пассажиров на наличие масок. Уточняется, что массовые рейды проходят в утренние и вечерние часы в общественном транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах на территории всего субъекта.

Ранее эксперт заявил, что медицинские маски, используемые для профилактики распространения COVID-19, следует чаще менять в жаркую погоду, так как они быстрее теряют эффективность.