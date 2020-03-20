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В Подмосковье выздоровел пациент с ранее диагностированным коронавирусом нового типа, его уже выписали из больницы, сообщил телеканал «360» со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям взрослых Минздрава Московской области Ирину Шилкину.

«Коронавирусная инфекция у этого пациента протекала в легкой форме. В настоящее время самочувствие удовлетворительное, курс лечения закончен, контрольные мазки получены отрицательные. Пациент с выздоровлением выписывается домой», — рассказала она.

К настоящему времени в Московской области зафиксированы 18 случаев заражения новым коронавирусом. Принимаются меры по сдерживанию его распространения.

Отмечается, что случай выздоровления пациента с этим диагнозом в Подмосковье стал 10 в стране. Всего в России насчитывается 199 случаев заболевания, свидетельствуют данные оперативного штаба Роспотребнадзора. Умерших в результате заболевания нет.

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