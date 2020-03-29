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Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводят в Подмосковье, граждане не должны покидать свои дома, исключения — экстренные ситуации и бытовые нужды. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале регионального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома, вынос мусора», — говорится в публикации.

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