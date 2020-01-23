В подмосковных Бронницах врачи спасли пациента, получившего в ходе бытового конфликта 28 ножевых ранений. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Отмечается, что 45-летний мужчина был доставлен в Бронницкую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

«В результате конфликта на бытовой почве пострадавший получил множественные колото-резаные раны грудной клетки, живота, спины, поясничной области и верхних конечностей», — говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работы врачей жизнь больного удалось спасти. Как рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Николай Аберясев, операция, в ходе которой врачи провели торакотомию и лапаротомию с последующим ушиванием ран внутренних органов, продлилась почти восемь часов.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации в стабильном состоянии.

В декабре сообщалось, что в Испании медики вернули к жизни 34-летнюю женщину, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов.