В Московской области военнослужащие подразделений РХБ защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели обеззараживание территории ряда школ и детских садов. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие прошло в рамках профилактики распространения вирусных инфекций.

«Проведена дезинфекция прилегающей территории двух школ, трех детских садов, пяти километров дорог, общая площадь обработанной поверхности составила 20 тыс. квадратных километров», — говорится в заявлении.

Уточняется, что военные были в средствах индивидуальной защиты и использовали специальные машины АРС-14КМ и комплекты ДКВ-1К.

Кроме того, подразделения радиационной, химической и биологической защиты округа обработали 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования в 26 регионах, где дислоцируются войска. Всего было обеззаражено около 1,8 млн кв. м.

6 апреля стало известно, что в Москве провели масштабную дезинфекцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Столичные коммунальщики обработали все дороги и подъезды жилых домов.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

По данным на 17 апреля, в России зафиксировано более 27 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них по меньшей мере 232 человека скончались.



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