19-летний фармацевт столичной аптеки покончил жизнь самоубийством в Подмосковье. При этом не исключено, что на тот свет несчастного отправил инструктор из группы смерти.

Как стало известно «», Владимир (имя изменено – прим. авт.) работал фармацевтом в столичной аптеке, а проживал в одном из городов на юго-востоке Подмосковья. Весной, с началом самоизоляции родные парня уехали на Украину помогать пожилым родственникам. Молодой человек остался один и, как оказалось, впал в депрессию.

Последний раз живым его видели 17 июня — в тот день Владимир опоздал на работу и весь день ходил какой-то сонный. На следующий день родные получили от него сообщение, что он пошел в магазин за конфетами и около десяти часов вечера — что он в метро. В этом сообщение молодой человек уже путал буквы. После этого на связь с родственниками он уже не выходил.

Мама и сестра попросили знакомых проверить Владимира, но на звонки в дверь он также не отвечал. 21-го июня родные прилетели в Москву и нашли парня уже мертвым. В телефоне содержался целый отчет о его предсмертных шагах – как будто Владимир докладывал каждое свое действие некоему собеседнику. Также в доме нашли предсмертную записку, датированную аж 28 мая ( с нее парень снял копию и отпечатал на принтере). В послании Владимир пишет, что решил прекратить свою жизнь из-за неразрешимых проблем со здоровьем. Скорее всего, он имел ввиду хирургическое вмешательство, пережитое весной – юноше сделали операцию на половом органе.

Правоохранители планируют возбудить дело по факту доведения до самоубийства.