Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Подмосковье станет обязательным со 2 ноября, сообщил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введем это обязательно», — сказал Воробьев.

Он добавил, что жители региона старше 65 лет смогут ходить в магазин и на прогулки, а их транспортные карты блокировать не будут.