В Московской области за сутки от коронавирусной инфекции скончались пять человек. Об этом сообщает оперштаб в понедельник, 6 апреля.

«За последние сутки скончались 5 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего умерли 8 человек», — сказано в сообщении.

На данный момент в регионе за последние сутки зафиксировано 82 случая заболевания, всего в Подмосковье — 387 случаев. 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 39 человек выписаны из больниц после выздоровления.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. На прошлой неделе его продлили до конца апреля.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6343. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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