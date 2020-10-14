В Химкинской областной больнице родился ребенок-богатырь. Девочка весом 5,3 килограмма и ростом 58 сантиметров появилась на свет 5 октября, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

Заведующий акушерским отделением Согомон Казарьян рассказал, что на сегодняшний день новорожденная является самым крупным ребенком роддома с начала года.

«При поступлении мамы в больницу были выполнены обследования, по результатам которых приняли решение о разрешении родов путем кесарева сечения», — отметил врач.

Девочка, которую назвали Аминой, стала вторым ребенком в семье. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

В сентябре 2019 года в подмосковной Балашихе появился на свет ребенок весом 5,4 килограмма и ростом 58 сантиметров. Мать рассказала, что роды прошли так гладко и быстро, что она не успела опомниться.