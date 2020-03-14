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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал приказ о введении в регионе режима свободного посещения из-за коронавируса. Соответствующее постановление выложили на официальном портале регионального правительства.

В документе указано, что "несовершеннолетним учащимися государственных образовательных организаций Московской области" "на период действия режима повышенной готовности" разрешено посещение занятий "по усмотрению родителей, опекунов, попечителей".

До этого свободное посещение школ было введено в Москве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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