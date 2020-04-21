Грузовые транспортные средства смогут ездить по Подмосковью в ночное время с 22:00 до 6:00 без цифровых пропусков. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Сейчас водителям грузовиков массой более 12 т, которые имеют годовой или разовый пропуск на передвижение по МКАД, выданный Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на передвижение в дневное время, не нужно оформлять дополнительный пропуск. Теперь он не понадобится и тем, что кто будет ездить в ночное время.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области вели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Ранее 21 апреля Воробьев заявил, что режим самоизоляции в Подмосковье могут продлить на майские праздники.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек (5642 случая за последние сутки), умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.