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Отмечается, что короткий номер 0250 не работает. Жителей Подмосковья просят оформлять пропуска через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на Едином портале государственных услуг.

Ранее власти Москвы и Подмосковья объявили, что с 15 апреля жителям необходимо иметь цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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