Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничения, действующие в регионе из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте подмосковного правительства.

Для жителей с хроническими заболеваниями либо старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 13 декабря. Им рекомендовано оставаться дома и выходить только в крайних случаях, например, в магазин или больницу. Учащиеся областных вузов и колледжей продолжат обучаться удаленно и не смогут пользоваться льготными транспортными картами. До 13 декабря запрещено посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов, но можно гулять по их внешней территории. На этот же срок ограничено проведение спортивных, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, образовательных, рекламных и других мероприятий с очным присутствием участников.