Полицейские в Подмосковье задержали своего коллегу за производство и сбыт наркотиков. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу задержан в результате проведения оперативно-аозыскных мероприятий за сбыт наркотических средств.

«Установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина», — цитирует Петрову агентство городских новостей «Москва».

Полиция назначила служебную проверку, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством, пишет REGNUM. К строгой дисциплинарной ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители.

16 февраля сообщалось, что у мужчины, подозреваемого в совершении нападения на храм в центре Москвы, обнаружен при себе сверток с наркотическим веществом растительного происхождения.