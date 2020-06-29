29 июня в Московской области открылось движение по новому 23-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе (пятый пусковой комплекс ЦКАД). Как передает ТАСС, церемонии открытия приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Новый четырехполосный участок ЦКАД включает свежепостроенный 12-километровый отрезок и 11-километровый реконструированный участок дороги А-107 «Московское малое кольцо». В «Автодоре», отметили, что новый участок ЦКАД позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107, а также разгрузит уличную сеть Звенигорода.

Общая протяженность пятого пускового комплекса ЦКАД составляет 76 километров. Это участок трассы идет от Киевского шоссе до Ленинградского шоссе. Около 35% дороги приходится на новое строительство, а остальной участок занимает реконструированная дорога А-107. В начале 2020 года «Автодор» открыл движение на участке протяженностью 9 километров около деревни Жедочи. С открытием нового участка этой пусковой комплекс сдали на 50%.

По плану ЦКАД, которая строится с 2014 года, должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость строительства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд рублей. Однако во время работ по прокладке дороги рабочие столкнулись с многочисленными проблемами. Например, в зоне строительства обнаружились неучтенные инженерные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и нефтепроводы.

Первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый — в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД протяженностью 121,6 километра пройдет от М-1 «Беларусь» до М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Его строительство начнется после 2022 года.

Как сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр. «По ЦКАДу 2,5 рубля за километр. Там 339 километров — умножайте на 2,5. И знаете, на сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет еще 20% скинуть», — приводит слова Петушенко ТАСС.

В середине июня 2020 года сообщалось, что Счетная палата оценила строительство ЦКАД в 315,9 млрд рублей. Также аудиторы пришли к выводу, что на дополнительные работы, включая перенос коммуникаций, понадобится еще примерно 15 млрд рублей.