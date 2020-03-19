Депутаты Мособлдумы приняли закон, предусматривающий штраф до 150 тыс. рублей для юридических лиц за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Закон был принят в третьем чтении 19 марта в ходе заседания регионального парламента.

Проект закона разработал комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. По словам председателя комитета Андрея Голубева, его цель — установить на территории Московской области административную ответственность за продажу несовершеннолетним изделий, которые предназначены для потребления никотина способами, отличными от курения табака и содержащих никотин. В частности, речь идет о бестабачных жевательных смесях (снюсах) и пищевых продуктах с содержанием никотина.

Согласно тексту документа, размер штрафов за продажу такой продукции детям составит для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для предпринимателей без юридических и должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 150 тыс. рублей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Принятию закона предшествовали общественные слушания. Как отмечает телеканал «360», на федеральном уровне снюс и насвай запретили в 2015 году, но производители таких товаров нашли обходные пути и вместо табака стали добавлять другие ингредиенты. Среди них, например, есть древесные волокна. Также из состава не исключили никотин. По мнению врачей, такие смеси вызывают моментальное привыкание и множество заболеваний.

12 марта Мособлдума приняла в третьем чтении закон об установлении запрета на продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также за их вовлечение в процесс использования этой продукции, пишет РИАМО.

В конце февраля московские следователи возбудили уголовное дело по факту сбыта снюса в одном из табачных киосков. В ходе оперативных мероприятий было изъято более 13 банок запрещенной табачной смеси, в которой концентрация никотина превышает допустимые нормы.