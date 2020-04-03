Мособлдума в пятницу, 3 апреля, приняла решение ограничить время проведения шумных ремонтных работ до четырех часов в сутки за исключением воскресенья и праздников, поскольку в эти дни проведение ремонта запрещено.

«Предлагается на время указанных периодов разрешить проведение ремонтных работ многоквартирных домах, связанных с шумом только в периоды с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 в рабочие дни, с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00 в субботу. В остальные периоды (в том числе круглосуточно по воскресеньям и праздничным дням) шумный ремонт будет делать запрещено», ― цитирует агентство городских новостей «Москва» сопроводительные материалы к закону.

Также отмечается, что эти ограничения распространяются и на мероприятия по капитальному и текущему ремонту и общего имущества многоквартирных домов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля на фоне распространения коронавируса. Он подчеркнул, что работники непрерывно действующих предприятий, медучреждений и аптек, организаций, обеспечивающих продуктами питаниями и товарами первой необходимости, продолжат работать.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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