Полицейские и волонтеры начали бесплатно раздавать медицинские маски в Московской области. Об этом сообщили в подмосковном оперштабе по ситуации с коронавирусом 22 апреля.

Так, средство индивидуальной защиты можно получить у сотрудников ГИБДД на постах проверки QR-кодов или у добровольцев на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у больниц и супермаркетов.

«Средства защиты уже могут получить жители Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова. В ближайшее время маски начнут раздавать во всех муниципалитетах региона», — сказано в сообщении.

Маски раздаются в соответствии с решением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. К настоящему моменту заготовлено 250 тыс. наборов по две маски в каждом.

20 апреля президент России Владимир Путин анонсировал рост производства масок до 7,5 млн штук в день, пишет «Газета.ру». Он подчеркнул, что страна не только активно наращивает производство средств защиты, но и сотрудничает с зарубежными партнерами.

На увеличение производства медицинских масок правительство России направит 2 млрд рублей. К 1 июлю планируется повысить объемы на Московском эндокринном заводе до 4 млн единиц в сутки.

О том, как правильно выбрать эффективную медицинскую маску, рассказывали ранее в Роскачестве.

По состоянию на 22 апреля в России подтвердились 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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