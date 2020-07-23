В Красногорске неизвестный мужчину выстрелил из газового пистолета в лицо годовалой девочки. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал Агентству городских новостей «Москва».

Мать ребенка утверждает, что гуляла с дочкой, когда к ней вдруг пристал неизвестный мужчина. У них завязался конфликт. В ходе спора мужчина достал оружие и выстрелил в женщину и ее ребенка. Девочку госпитализировали с химическим ожогом груди, спины, шеи и руки, а также ожогом конъюнктивы I степени. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.