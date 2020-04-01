В Московской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на офис кредитной организации: с извинениями он похитил 300 тыс. рублей, а потом сказал, что потерял их. Об этом в среду, 1 апреля, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском районе. По данным ведомства, злоумышленник пришел в офис организации и, угрожая ножом, велел сотрудникам отдать ему денежные средств. После этого он неоднократно извинился и скрылся с 300 тыс. рублей.

После изучения записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц Владимирской области. Задержанный заявил полицейским, что деньги он потерял. Возбуждено уголовное дело о разбое. Задержанного заключили под стражу.

30 марта сообщалось, что неизвестные избили и ограбили мужчину на юге Москвы. К безработному 39-летнему мужчине подошли двое граждан, один из которых ударил потерпевшего по голове и свалил с ног на землю. После этого нападавшие похитили у мужчины документы и денежные средства. Ущерб составил около 250 тыс. рублей.