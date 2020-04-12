В Московской области до конца апреля будет развернуто 7,5 тыс. больничных коек для пациентов с пневмонией и коронавирусом. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

Всего на сегодняшний день, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.