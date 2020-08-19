Свыше 701 тысячи иностранных граждан встало на миграционный учет на территории Московской области с января по июль 2020 года, что почти в 1,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Согласно данным пресс-службы, за указанный период подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области выдано 99484 патента на осуществление трудовой деятельности и 2109 разрешений на работу. Количество задействованных трудовых мигрантов на территории Московской области сократилось на 34423 человека. По состоянию на 1 августа 2020 года, в различных отраслях экономики трудоустроено 201199 иностранных граждан, из них на основании патентов – 187278, с разрешениями на работу – 5644.

«Снижение количества обращений за оформлением патента и консультациями зафиксировано также и в ГБУ МО «Единый миграционный центр Московской области». За 7 месяцев 2020 года в адрес центра поступило 101341 заявление от иностранных граждан. Данный показатель меньше прошлогоднего в 1,5 раза. В общественную приемную учреждения за консультациями обратились 60626 иностранных граждан, что на 4,1 % меньше, чем в прошлом году», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Романа Картаева.