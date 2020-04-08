В Московской области ежедневно выявляются 200 случаев пневмонии. Об этом в среду, 8 апреля, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев на совещании президента РФ Владимира Путина с главами регионов.

По его словам, в резерве Подмосковья есть почти 8 тыс. коек для заразившихся коронавирусом, сообщает «РИА Новости». «Наша задача — очень внимательно и профессионально работать с тестированием на пневмонию, чтобы они, не дай бог, не уходили в тяжелую», — объяснил губернатор Московской области.

Тесты на коронавирус проводятся в лабораториях Роспотребнадзора, подчеркнул он. В сутки Московская область делает почти 3 тыс. анализов.

5 апреля Воробьев заверил в отсутствии необходимости пропускного режима в Подмосковье. Власти наделили 12 органов и ведомств региона возможностью штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности, напомнил губернатор.

3 апреля он рассказал, что власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».

По состоянию на 8 апреля, в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.