Водителей общественного транспорта Подмосковья обязали делать ежедневные фотоотчеты на предмет соблюдения пассажирами масочного режима, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

«Помимо ежедневных рейдов в общественном транспорте, для более оперативного контроля за соблюдением масочного режима в регионе было создано специальное мобильное приложение. Водитель должен проводить фотофиксацию пассажиров в салоне дважды в день: в утренний и вечерний часы пик», — говорится в сообщении.

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Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова пояснила, что водитель загружает фото в приложение, а сотрудники центра управления регионом проверяют, соблюдают ли пассажиры масочный режим.

«Если пассажиры не надевают маски во время поездки, на маршрут осуществляется выездная проверка», — подчеркнула Кротова, слова которой приводятся в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.