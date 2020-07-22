В Шатурском округе Подмосковья бешеная волчица напала на двух женщин. Инцидент произошел в поселке Бабынино. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Как рассказал главный ветврач Шатурской ветеринарной станции Василий Насонов, зверь забежал на один из участков и напал на хозяек — мать и дочь. Женщины загнали волчицу в дом и вызвали скорую помощь, ветеринаров и представителей местного общества охотников и рыболовов. В результате егерь застрелил животное.

Специалисты сразу отметили нетипичное поведение волка. Анализы подтвердили их опасение – животное было заражено бешенством.