В подмосковном Дмитровском районе произошло ЧП на почве семейного насилия. В конфликт 39-летнего мужчины, напавшего на свою 37-летнюю супругу, вмешался их сын.

По информации телеграм-канала "112", у семьи давно были проблемы из-за пристрастия мужчины к алкоголю, на почве которого он часто утраивал скандалы с рукоприкладством. Во время очередной ссоры супругов глава семейства избил и попытался задушить жену, на крики женщины прибежал 7-летний сын.

"Кинулся на кухню, схватил первый попавшийся нож и воткнул родителю в спину", — говорится в сообщении.

Указывается, что мужчину госпитализировали, а семьей теперь занимаются следователи, которые проверяют, насколько хорошо родители исполняли обязанности по воспитанию ребенка, а также почему уполномоченные органы долгое время не замечали проблем у семьи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на СК по Московской области, женщина заявила следователям, что подобные проблемы в ее семье начались еще 10 лет назад.