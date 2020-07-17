Вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на подконтрольных Дамаску территориях удалось не допустить, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

«Благодаря принятым мерам удалось предотвратить ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и не допустить вспышки заболевания коронавирусом в подконтрольных правительству Сирии районах. Это позволило частично ослабить введенные в связи с пандемией ограничительные меры и способствовало активизации процесса возвращения сирийских граждан в родные места», — говорится в сообщении.

Добавляется, что сирийское правительство прилагает значительные усилия в борьбе с COVID-19.

«На постоянной основе ведется работа по выявлению граждан с симптомами заболевания и их последующему помещению под медицинское наблюдение. Прибывающие из других стран сирийцы в обязательном порядке размещаются в специализированных центрах», — отмечается в заявлении.