Около 435 тысяч подписей граждан собрано в поддержку Виктора Бабарико на выборах президента Белоруссии, что является «абсолютным рекордом» для альтернативного выдвиженца за всю историю независимой республики, заявил в пятницу штаб политика.

«Сегодня, 19 июня, — последний день сдачи подписей во все избирательные комиссии. На данный момент мы передали в территориальные комиссии 283000. Это значит, что мы достигли основной цели на этом этапе: подали то количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатом в президенты. Но количество всех поступивших к нам подписей на сегодня — 434985. И это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси», — говорится в сообщении штаба на сайте Бабарико.

Отмечается, что в пятницу до закрытия территориальных избирательных комиссий подача подписных листов на проверку продолжается. При этом в штабе уточнили, что часть подписей в поддержку Бабарико не смогут подать «из-за вчерашних событий».

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. В пятницу завершается этап сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов на высший государственный пост, подписи необходимо сдать для проверки в соответствующие территориальные избиркомы до конца сегодняшнего дня. Минимальный порог для регистрации кандидатом — 100 тысяч достоверных подписей, решение о регистрации принимает ЦИК республики.

Ранее в Минске в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержано около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, многие из них сотрудничают со следствием и, по данным КГК, дают показания против Бабарико.

В пятницу в КГК Mpravda.com сообщили, что материалы «дела Белгазпромбанка» были переданы в Генпрокуратуру республики. По словам генпрокурора Александр Конюка, ведомство, изучив эти материалы, увидело в действиях фигурантов «реальную угрозу интересам национальной безопасности» Белоруссии. В этой связи дальнейшее расследование поручено КГБ.

Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, на которых баллотируется Бабарико, между собой никак не связаны. Глава ЦИК Лидия Ермошина в пятницу заявила Mpravda.com, что нахождение Бабарико в СИЗО КГБ на мешает ему быть избранным президентом, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата.