В почтовое обращение запустили марку, посвященную разведчику Алексею Ботяну в рамках серии «Герои Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба АО «Марка».

На марке присутствует портрет Алексея Ботяна и медаль «Золотая Звезда», а на фоне художник изобразил достопримечательности Кракова. К выпуску марок издали также конверты первого дня и изготовили штемпели специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, пишет агентство городских новостей «Москва».

Церемония гашения марки состоялась в Москве в режиме видеоконференции. Участие в мероприятии приняли директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и глава Россвязи Олег Духовницкий, пишет RT.

Разведчик, Герой России, полковник Алексей Ботян скончался 13 февраля 2020 года в возрасте 103 лет. Война застала его в возрасте 22 лет в должности унтер-офицера польской армии. После обучения в разведшколе Ботян был направлен во вражеский тыл, где руководил диверсионными отрядами и выполнял самые опасные и сложные задания, отмечает телеканал «Звезда».

Указом президента России в 2007 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Ботян также стал прототипом главного героя романа Юлиана Семенова и одноименного художественного фильма «Майор Вихрь».