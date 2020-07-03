Число излечившихся от коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) составило 1021 после того, как в пятницу были выписаны еще 24 выздоровевших, сообщил оперштаб ПМР.

«Из инфекционных госпиталей республики выписаны 24 приднестровца, которые успешно прошли курс антибактериальной и противовирусной терапии. В их числе – 15 женщин, шесть мужчин и трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в лаборатории Тирасполя и Кишинёва второго июля было направлено 176 проб. Из них 59 ещё остаются в работе. По пяти биоматериалам ответы положительные. По остальным – отрицательные.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1231 приднестровца, 46 человек скончались, 1021 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.