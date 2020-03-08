Существенно увеличить пенсию могут ряд социальных выплат и надбавок, заявила 8 марта «Вечерней Москве» глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Густова.

«Разумеется, пенсию свыше 50 тыс. рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна», — отметила она.

Густова рассказала, что на размер пенсионных выплат могут повлиять такие начисления, как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предназначенная для ветеранов, инвалидов и граждан других категорий.

Кроме того, для федеральных льготников доступно денежное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Севере и на вредном производстве, подчеркнула Густова.

Накануне стало известно, что 70-летняя жительница Омска получает страховую пенсию в размере 52 533 рублей при средней выплате в регионе около 14 тыс. рублей. По информации СМИ, ранее пенсионерка работала руководителем на крупном производстве.