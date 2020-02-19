Переход на карты «Мир» — требование федерального закона. Это никак не отразится на выплатах пенсионерам, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) в среду, 19 февраля.

Процесс замены карт идет уже не первый год и организован так, что «без пенсии до сих пор никто не остался и не останется в дальнейшем», — рассказали в фонде «РИА Новости».

Способ доставки пенсии по-прежнему выбирает сам пенсионер. Он может выбрать организацию, которая будет это делать, и метод получение — в кассе, на дом или на счет. При этом он может выбрать такой счет, к которому банковская карта не выпускается, но если хочет получать пенсию с помощью карты, то это должна быть только карта «Мир».

Переход на карты «Мир» идет постепенно. Тем, кто вышел на пенсию после июля 2017 года, сразу выдавали такие. Пенсионерам, которым деньги начисляются через другие системы, выдаются карты «Мир» по окончании срока действия предыдущих карт. Процесс должен закончиться не позднее 1 июля 2020 года.

18 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий все российские сайты-агрегаторы принимать национальную платежную карту «Мир» и поэтапно снижать порог выручки, при превышении которого владелец агрегатора должен принимать к оплате карты этой системы.

Законопроект был представлен правительством на рассмотрение нижней палаты парламента в конце 2019 года. В соответствии с действующими нормами продавец в РФ обязан предоставить потребителю возможность оплаты товаров, услуг и иных видов работ посредством национальных платежных инструментов или наличного расчета на усмотрение покупателя. Данная обязанность затрагивает всех продавцов, чья выручка за предшествующий год превышает 40 млн рублей.

В законопроекте указано, что принимать к оплате карту «Мир» должны не только непосредственно продавцы, но и агрегаторы, предоставляющие платформы продавцам. Определение «владелец агрегатора» было введено Госдумой в российское законодательство с июля 2018 года.