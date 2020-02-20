После перехода на электронную версию трудовой книжки бумажный документ вернуть будет невозможно. Об этом сообщила начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц Пенсионнного фонда России (ПФР) Наталья Белянцева.

«Обращаю внимание, если подал заявление в электронном виде, а спустя один-три месяца решил перейти обратно на бумажную, то такой нормы в законе нет», — сказала она в четверг, 20 февраля, в ходе пресс-конференции. По данным ТАСС, чиновница указала на обязанность работодателей уведомить об этом своих сотрудников.

Работодатели ежемесячно должны передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудника и до конца июня 2020 года обязаны проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Выбор между бумажной и электронной версией этого документа можно сделать и после 2020 года. Для вступающих в трудовые отношения с 2021 года будут вестись только электронные книжки.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января.