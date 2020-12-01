Российское представительство компании Peugeot объявило цены и начало прием заказов на кроссовер 2008 нового поколения, который был представлен летом прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

На российском рынке новый Peugeot 2008 будет доступен с 1,2-литровым двигателем Puretech мощностью 100 или 130 лошадиных сил. Первый мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй — с шестиступенчатым автоматом.

В России обновленный кроссовер покупателям предложат в комплектациях Active, Allure и GT Line, стоимость которых начинается от 1,6 млн, 1,74 млн и 2,06 млн рублей соответственно. Оснащение базовой версии Active среди прочего включает четыре подушки безопасности, систему контроля давления воздуха в шинах, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, светодиодные дневные ходовые огни, электрорегулировку и обогрев боковых зеркал, спортивное мультифункциональное рулевое колесо, сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях и сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4-х направлениях, подогрев передних сидений и мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple Carplay, Android Auto и Mirror Link.

Комплектация Allure включает шесть подушек безопасности, систему интеллектуального привода Advanced Grip Control, камеру заднего вида, электропривод складывания боковых зеркал с функцией подсветки околодверного пространства, цифровую панель приборов, автоматический однозонный климат-контроль, датчики дождя и света, самозатемняющееся зеркало заднего вида и 4 USB разъема в салоне.

Наконец, в комплектации GT Line Peugeot 2008 дополнительно оснащен передними датчиками парковки, светодиодными фарами ближнего и дальнего света и светодиодными повторителями поворотов. Также в этой версии автомобиль получил черную крышу Black Diamond и черные передние стойки, хромированные патрубки выхлопной системы, спортивное мультифункциональное рулевое колесо с обивкой из нешлифованной кожи и логотипом GT, двойную прострочку зеленого цвета на передней панели, светодиодную декоративную подсветку передней и дверных панелей, алюминиевые накладки на педали и передние пороги. Список дополнительного оснащения этой версии включает систему предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне с функцией подруливания, которая информирует водителя о расстоянии до препятствий по периметру автомобиля в режиме парковки.