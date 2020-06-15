В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге произошла драка на входе. Из-за этого в лечебное учреждение вызвали полицию.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», около полудня на проходной в канцелярию произошел конфликт между родственниками умерших пациентов и охраной. Дело в том, что из-за продолжающихся карантинных мер по коронавирусу, в больницу сейчас пускают строго по одному человеку, чтобы соблюдать режим дистанцирования.

В учреждении рассказали, что из-за этого ожидания некоторые посетители начали вести себя агрессивно.

Как оказалось, только за выходные в больницу поступило около 1000 пациентов и за эти дни скончались 54 человека. Из-за этого днем создалась очередь из родственников на оформление документов.

Елизаветинская больница – сегодня единственный стационар на севере города, оказывающий экстренную помощь.