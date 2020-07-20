Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350 заложили на Северной верфи в Петербурге, передает корреспондент Mpravda.com.

«Эти корабли обеспечиваются увеличенным боезапасом… Хочу заверить, что наши российские верфи готовы к выполнению самых сложных государственных задач», — сказал на церемонии закладки глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фрегаты станут седьмым и восьмым кораблями проекта 22350, строящимися Северной верфью для ВМФ России. Приемный акт первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» подписали 15 июля. Для Северного флота строится второй серийный фрегат «Адмирал Головко», в мае он был спущен на воду.

Корабли проекта 22350 входят в серию российских многоцелевых фрегатов дальней морской зоны. Проект разработан в Северном проектно-конструкторском бюро в первой половине 2000-х годов. Сторожевой корабль проекта 22350 предназначен для уничтожения надводных кораблей, судов и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций, противолодочной и противовоздушной обороны.

Длина фрегата составляет 135 метров, ширина — 16 метров, осадка — 4,5 метра, полное водоизмещение — 4,5 тысяч тонн, скорость полного хода — до 29 узлов, дальность плавания — 4 тысячи морских миль (около 7,5 тысячи километров), автономность плавания — 30 суток, экипаж — около 200 человек.

В вооружение фрегата входят пусковые установки противокорабельных ракет «Калибр» или «Оникс», зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут», противолодочный торпедный комплекс «Пакет-НК», артиллерийская установка А-192М калибра 130 мм (дальность стрельбы до 22 км, скорострельность — 30 выстрелов/мин). На корабле может базироваться вертолет Ка-27.