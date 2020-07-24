Восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин» заложат в пятницу на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«Торжественная церемония закладки очередного «Александрита» состоится 24 июля 2020 года. Корабль будет носить имя Льва Давыдовича Чернавина — советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота», — сообщает СНСЗ.

«Лев Чернавин» станет восьмым кораблём в линейке проекта 12700 «Александрит», заложенным на Средне-Невском судозаводе.

Головной корабль серии «Александр Обухов» был передан ВМФ РФ в 2016 году. В конце 2018 года завод передал заказчику второй (первый серийный) корабль проекта 12700 — тральщик «Иван Антонов». Третий корабль проекта «Владимир Емельянов» в конце декабря 2019 года вошел в состав ВМФ РФ. Четвертый корабль «Яков Беляев» спущен на воду в январе 2020 года. В эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще три корпуса проекта 12700 – корабли «Георгий Курбатов», «Петр Ильичёв» и «Анатолий Шлемов».

Корабль противоминной обороны проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.